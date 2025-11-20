Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Делла Маддалены ответил, можно ли считать Махачева величайшим бойцом

Тренер Делла Маддалены ответил, можно ли считать Махачева величайшим бойцом
Аудио-версия:
Комментарии

Бен Викерс, тренер экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены, высказался о недавнем поединке своего подопечного с россиянином Исламом Махачевым. Спортсмены встречались на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). Махачев победил единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Действительно хочу похвалить Ислама за его выступление. Можно выглядеть идиотом, когда выходишь в подкаст, делаешь прогнозы — и они не сбываются. Я верил во всё, что говорил, но в этот раз этого не произошло. За 10 лет почти всё, что я предсказывал, сбывалось, а теперь оплошал. Они составили великолепный план на бой, и Ислам воплотил его идеально. Поздравляю Ислама: он закрепил своё наследие как, вероятно, величайший», — сказал Викерс на канале Submission Radio в YouTube.

Материалы по теме
По пути Чимаева. Почему несправедливо критиковать Махачева за скучный бой
По пути Чимаева. Почему несправедливо критиковать Махачева за скучный бой

Махачев пополнил свою коллекцию часов после победы на UFC 322:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android