Царукян выбрал, за чей титул ему было бы выгоднее подраться — с Топурией или Махачевым

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» провёл блиц для российского бойца UFC Армана Царукяна. Спортсмен ответил на вопросы о поединках, выбрал между Топурией и Махачевым и рассказал, чем бы занимался, если бы не бои UFC. Видео появилось в телеграм-канале «Кулаки (MMA, UFC, Top Dog на Кинопоиске)».
— Арман, устроить жёсткую рубку в октагоне или выйти из клетки с минимальным уроном?
— Выйти из клетки с минимальным уроном.
— Вести бой тактически и выиграть или подраться и забрать бонус?
— Вести бой тактически.
— Подраться с Топурией за титул в лёгком весе или с Махачевым в полусреднем?
— С Топурией в лёгком весе.
— Стать чемпионом в двух весах или провести 10 защит титула в одном весе?
— 10 защит в одном весе.
— Если не бои UFC, чему бы посвятил жизнь?
— Строительству.
— 22 ноября смотрите мой бой против Дэна Хукера, — напомнил Царукян в конце видео.