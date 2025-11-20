Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Царукян выбрал, за чей титул ему было бы выгоднее подраться — с Топурией или Махачевым

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» провёл блиц для российского бойца UFC Армана Царукяна. Спортсмен ответил на вопросы о поединках, выбрал между Топурией и Махачевым и рассказал, чем бы занимался, если бы не бои UFC. Видео появилось в телеграм-канале «Кулаки (MMA, UFC, Top Dog на Кинопоиске)».

Права на видео принадлежат Кинопоиску.

— Арман, устроить жёсткую рубку в октагоне или выйти из клетки с минимальным уроном?

— Выйти из клетки с минимальным уроном.

— Вести бой тактически и выиграть или подраться и забрать бонус?

— Вести бой тактически.

— Подраться с Топурией за титул в лёгком весе или с Махачевым в полусреднем?

— С Топурией в лёгком весе.

— Стать чемпионом в двух весах или провести 10 защит титула в одном весе?

— 10 защит в одном весе.

— Если не бои UFC, чему бы посвятил жизнь?

— Строительству.

— 22 ноября смотрите мой бой против Дэна Хукера, — напомнил Царукян в конце видео.