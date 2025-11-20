Скидки
Царукян выбрал, за чей титул ему было бы выгоднее подраться — с Топурией или Махачевым

Царукян выбрал, за чей титул ему было бы выгоднее подраться — с Топурией или Махачевым
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» провёл блиц для российского бойца UFC Армана Царукяна. Спортсмен ответил на вопросы о поединках, выбрал между Топурией и Махачевым и рассказал, чем бы занимался, если бы не бои UFC. Видео появилось в телеграм-канале «Кулаки (MMA, UFC, Top Dog на Кинопоиске)».

Права на видео принадлежат Кинопоиску.

— Арман, устроить жёсткую рубку в октагоне или выйти из клетки с минимальным уроном?
— Выйти из клетки с минимальным уроном.

— Вести бой тактически и выиграть или подраться и забрать бонус?
— Вести бой тактически.

— Подраться с Топурией за титул в лёгком весе или с Махачевым в полусреднем?
— С Топурией в лёгком весе.

— Стать чемпионом в двух весах или провести 10 защит титула в одном весе?
— 10 защит в одном весе.

— Если не бои UFC, чему бы посвятил жизнь?
— Строительству.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
23 ноября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

— 22 ноября смотрите мой бой против Дэна Хукера, — напомнил Царукян в конце видео.

