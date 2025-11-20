Скидки
Делла Маддалена сделал первое заявление после поражения в бою с Исламом Махачевым
Комментарии

Австралийский боец смешанных единоборств (ММА) Джек Делла Маддалена на своей странице в социальных сетях разместил первый пост после поражения в поединке с россиянином Исламом Махачевым.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Спасибо за поддержку. Ислам — один из величайших бойцов, и он заслуживает победы. Я буду учиться и двигаться вперёд», — написал Делла Маддалена.

Напомним, поединок между Махачевым и Делла Маддаленой проходил на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) в ночь на 16 ноября мск. Ислам победил единогласным решением судей. За счёт этой победы россиянин стал чемпионом промоушена в полусреднем дивизионе.

Махачева встретили в ОАЭ после завоевания второго титула UFC:

