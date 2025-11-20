Скидки
«Дата и соперник известны». Ярослав Амосов анонсировал новость о контракте с UFC

Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) украинец Ярослав Амосов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где анонсировал скорые новости относительно UFC.

«Дата и соперник известны, контракт подписан. Следите за официальными новостями UFC! Начинается новая глава. Официальные новости от UFC уже скоро», — написал Амосов.

Ранее сообщалось, что Ярослав вошёл в пул тестирования бойцов UFC на допинг.

Амосов за время профессиональной карьеры принял участие в 29 поединках, в которых одержал 28 побед, девять из которых были добыты нокаутом, потерпел одно поражение. На профессиональном уровне спортсмен выступает с июня 2012 года.

