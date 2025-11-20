Хамзат Чимаев наблюдает за сгонкой веса Армана Царукяна

Появилось видео, на котором запечатлено, как непобеждённый чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев наблюдает за тем, как первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян сгоняет вес.

28-летний Арман Царукян готовится к UFC Fight Night 265, который состоится 22 ноября на «АБХА Арене» в Дохе (Катар). Старт ивента запланирован на 18:00 мск. Главный кард начнётся в 21:00.

В главном событии вечера проведёт свой бой Арман Царукян, который не выступал с апреля 2024 года, когда на UFC 300 одолел раздельным решением бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейру. Его соперником станет новозеландец Дэн Хукер.