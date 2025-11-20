Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев наблюдает за сгонкой веса Армана Царукяна

Хамзат Чимаев наблюдает за сгонкой веса Армана Царукяна
Комментарии

Появилось видео, на котором запечатлено, как непобеждённый чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев наблюдает за тем, как первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян сгоняет вес.

28-летний Арман Царукян готовится к UFC Fight Night 265, который состоится 22 ноября на «АБХА Арене» в Дохе (Катар). Старт ивента запланирован на 18:00 мск. Главный кард начнётся в 21:00.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
23 ноября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

В главном событии вечера проведёт свой бой Арман Царукян, который не выступал с апреля 2024 года, когда на UFC 300 одолел раздельным решением бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейру. Его соперником станет новозеландец Дэн Хукер.

Материалы по теме
Видео
Царукян выбрал, с кем ему было бы выгоднее подраться за титул — с Топурией или Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android