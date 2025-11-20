Скидки
Хабиб анонсировал подготовку чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова к бою в феврале

Комментарии

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов анонсировал начало тренировочного лагеря своего троюродного брата Усмана Нурмагомедова. Ранее стало известно, что следующим соперником российского чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) станет британец Альфи Дэвис. Спортсмены сразятся 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

«Начинаем подготовку на февраль», — написал Хабиб в своём телеграм-канале.

На счету Нурмагомедова в смешанных единоборствах к настоящему моменту 20 побед в 20 поединках (восемь побед были одержаны нокаутом). В активе Дэвиса 20 побед, шесть из которых были добыты нокаутом, пять поражений и одна ничья.

