Боец UFC Газиев обратился к сопернику, принявшему бой с ним на коротком уведомлении
Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Шамиль Газиев, представляющий Бахрейн, отдал должное доминиканцу Вальдо Кортес-Акосте, который, как сообщает ряд инсайдеров, принял поединок с ним на коротком уведомлении.

Изначально Газиев должен был сразиться с молдаванином Сергеем Спиваком на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар) 22 ноября. Однако недавно стало известно, что Сергей не сможет принять участия в поединке.

«Уважение пирату за то, что он ступил на борт, но залив — моя территория, твоему кораблю придётся очень непросто здесь», — написал Газиев на своей странице в социальных сетях.

