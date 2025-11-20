«Арман против боли в спине в день боя». Пимблетт потроллил Царукяна

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт оставил ироничный комментарий под видео, где Арман Царукян играет в Winner Stays On — игру, где нужно выбирать между двумя бойцами. Царукян последовательно выбирал Дастина Порье, потом Би-Джейн Пенна и в конечном счёте себя вместо Пимблетта, Конора Макгрегора, Илии Топурии, Чарльза Оливейры и Ислама Махачева, но в паре с Хабибом Нурмагомедовым отдал предпочтение последнему.

«Арман против боли в спине в день боя. Боль в спине», — написал Пимблетт в комментариях под видео, опубликованном аккаунтом UFC on TNT Sports в социальных сетях.

Напомним, в январе 2025 года сообщалось, что армяно-российский боец Арман Царукян снялся с боя против Ислама Махачева на турнире UFC 311 из-за травмы спины.