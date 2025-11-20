Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Арман против боли в спине в день боя». Пимблетт потроллил Царукяна

«Арман против боли в спине в день боя». Пимблетт потроллил Царукяна
Getty Images
Аудио-версия:
Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт оставил ироничный комментарий под видео, где Арман Царукян играет в Winner Stays On — игру, где нужно выбирать между двумя бойцами. Царукян последовательно выбирал Дастина Порье, потом Би-Джейн Пенна и в конечном счёте себя вместо Пимблетта, Конора Макгрегора, Илии Топурии, Чарльза Оливейры и Ислама Махачева, но в паре с Хабибом Нурмагомедовым отдал предпочтение последнему.

«Арман против боли в спине в день боя. Боль в спине», — написал Пимблетт в комментариях под видео, опубликованном аккаунтом UFC on TNT Sports в социальных сетях.

Напомним, в январе 2025 года сообщалось, что армяно-российский боец Арман Царукян снялся с боя против Ислама Махачева на турнире UFC 311 из-за травмы спины.

Материалы по теме
«Он не заслуживает места в топ-10, его надо исключить». Арман Царукян наехал на Пимблетта
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android