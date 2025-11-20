Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: фанат «Ман Юнайтед» спровоцировал Пэдди Пимблетта, боец UFC резко ответил

Видео: фанат «Ман Юнайтед» спровоцировал Пэдди Пимблетта, боец UFC резко ответил
Комментарии

Один из фанатов футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» подошёл к британскому бойцу UFC Пэдди Пимблетту в аэропорту Катара, попытавшись спровоцировать спортсмена. Пимблетт является преданным болельщиком «Ливерпуля» и часто обсуждает новости этой команды.

Подошедший к Пимблетту во время автограф-сессии парень произнёс название популярной песни среди фанатов манкунианцев «Слава, слава, Манчестер Юнайтед» (Glory Glory Man United. — Прим. «Чемпионата»), на что боец UFC ответил, используя нецензурную лексику.

Фанат «Ман Юнайтед» спровоцировал Пэдди Пимблетта, боец UFC жёстко ответил:

Пимблетт к настоящему моменту принял участие в 26 поединках в ММА, в которых одержал 23 победы и потерпел три поражения.

Материалы по теме
«Могу кушать всё и улыбаться». Махачев больше не «гоняет», а кто главный по весам в UFC?
«Могу кушать всё и улыбаться». Махачев больше не «гоняет», а кто главный по весам в UFC?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android