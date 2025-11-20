Видео: фанат «Ман Юнайтед» спровоцировал Пэдди Пимблетта, боец UFC резко ответил

Один из фанатов футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» подошёл к британскому бойцу UFC Пэдди Пимблетту в аэропорту Катара, попытавшись спровоцировать спортсмена. Пимблетт является преданным болельщиком «Ливерпуля» и часто обсуждает новости этой команды.

Подошедший к Пимблетту во время автограф-сессии парень произнёс название популярной песни среди фанатов манкунианцев «Слава, слава, Манчестер Юнайтед» (Glory Glory Man United. — Прим. «Чемпионата»), на что боец UFC ответил, используя нецензурную лексику.

Фанат «Ман Юнайтед» спровоцировал Пэдди Пимблетта, боец UFC жёстко ответил:

Пимблетт к настоящему моменту принял участие в 26 поединках в ММА, в которых одержал 23 победы и потерпел три поражения.