Тренер Делла Маддалены: защита от сабмишенов — то, что мы можем использовать в будущем

Тренер экс-чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены Бен Викерс рассказал, как бой с действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым помог Джеку улучшить защиту от сабмишенов.

«Преимущество боя с Махачевым в том, что Джек теперь чувствует, что ему не нужно так сильно беспокоиться о сабмишенах. Для остальных это может быть плохим знаком — значит, он будет больше полагаться на удары ногами. Может быть он пойдёт прямо на тебя и просто попытается ударить в лицо. Мы не расстроены тем, что произошло. Защита от сабмишенов — это то, что мы можем использовать в будущем», — заявил Викерс в интервью для Submission Radio.

