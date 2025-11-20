Скидки
«Иду за досрочной победой». Шамиль Газиев высказался перед боем на турнире UFC в Катаре

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Шамиль Газиев, представляющий Бахрейн, высказался о предстоящем поединке с Вальдо Кортес-Акостой из Доминиканской Республики. Спортсмены сразятся на турнире UFC Fight Night 264, который состоится 22 ноября в Дохе (Катар).

«Соперник поменялся, план — нет. Бой не дойдёт до решения. Я иду за досрочной победой», — написал Газиев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, изначально Газиев должен был сразиться с молдаванином Сергеем Спиваком.

В активе Шамиля в ММА 14 побед при одном поражении. На счету Кортес-Акосты 15 побед и два поражения.

Макгрегор применил навыки ММА на футбольном поле:

