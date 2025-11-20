«Хочу увидеть нокаут». Ковингтон назвал самого сложного соперника для Махачева

Американский боец UFC Колби Ковингтон признался, что следующим соперником нового чемпиона промоушена в полусреднем весе Ислама Махачева хотел бы видеть Илию Топурию – обладателя титула в лёгком дивизионе.

«Хочу увидеть бой Ислама с Топурией. Думаю, он должен состояться хоть в полусреднем, хоть в лёгком весе. Илия станет самым серьёзным испытанием для Ислама. Его будет сложнее перевести и удерживать в партере. К тому же Топурия — один из самых мощных панчеров в истории UFC. Хотел бы увидеть, как Илия нокаутирует Ислама», — сказал Ковингтон на канале Helen Yee Sports в YouTube.

Кормье пришёл со сладостями к Исламу Махачеву: