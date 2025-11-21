Рико Верхувен отказался от титула чемпиона GLORY в тяжёлом весе после 12 лет доминирования

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен объявил о добровольном отказе от титула чемпиона GLORY в тяжёлом весе, который он удерживал более 12 лет. За это время он провёл 15 успешных защит и установил рекорд промоушена.

«После более 12 лет, 15 побед в титульных боях и бесчисленных незабываемых ночей я решил освободить титул чемпиона GLORY в тяжёлом весе. Я присоединился к GLORY в 2012 году и с того момента отдавал всё этому спорту и организации. Вместе мы создали нечто особенное: продавали арены, били рекорды, дарили фанатам невероятные бои и моменты, которые помогли сформировать историю кикбоксинга.

Особая благодарность Пьеру Андюрану за его видение и огромные инвестиции в кикбоксинг на протяжении многих лет. Без этой приверженности ничего бы не было возможным.

Всем фанатам, которые были частью этого невероятного путешествия… Спасибо за воспоминания, энергию и уважение. Это не прощание, а «до новых встреч». ОSU (термин, который используется как приветствие в боевых искусствах или как благодарность после спарринга и завершение тренировки. — Прим. «Чемпионата»)», — написал в своих социальных сетях Верхувен.

Спортсмен также поблагодарил команду GLORY, отметив работу тех, кто остаётся за кадром, но чья страсть поддерживает развитие спорта.