Крылов и Букаускас договорились о бое на UFC 324

Известный журналист и инсайдер портала MMA Fighting Деймон Мартин сообщил, что бой между 33-летним российским бойцом и 13-м номером в полутяжёлом рейтинге UFC Никитой Крыловым и литовцем Модестасом Букаускасом планируется провести на турнире UFC 324 24 января 2026 года. Поединок станет частью первого PPV-шоу года и дебютного мероприятия организации на платформе Paramount.

Фото: UFC

В 2025 году Никита Крылов принял участие в турнире UFC 314, где уступил американцу Доминику Рейесу, а также в UFC on ABC, бой в котором также закончился поражением от узбекистанского и российского бойца Богдана Гуськова. Оба боя завершились в первом раунде нокаутами.