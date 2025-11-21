Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Крылов и Букаускас договорились о бое на UFC 324

Крылов и Букаускас договорились о бое на UFC 324
Комментарии

Известный журналист и инсайдер портала MMA Fighting Деймон Мартин сообщил, что бой между 33-летним российским бойцом и 13-м номером в полутяжёлом рейтинге UFC Никитой Крыловым и литовцем Модестасом Букаускасом планируется провести на турнире UFC 324 24 января 2026 года. Поединок станет частью первого PPV-шоу года и дебютного мероприятия организации на платформе Paramount.

Фото: UFC

В 2025 году Никита Крылов принял участие в турнире UFC 314, где уступил американцу Доминику Рейесу, а также в UFC on ABC, бой в котором также закончился поражением от узбекистанского и российского бойца Богдана Гуськова. Оба боя завершились в первом раунде нокаутами.

Материалы по теме
Азамат Мурзаканов вызвал на бой Джамала Хилла, американец ответил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android