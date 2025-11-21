Скидки
Хабиб обратился к Павлу Дурову с предложением о совместной тренировке

Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к знаменитому бизнесмену и основателю «Телеграма» Павлу Дурову, предложив ему провести совместную тренировку.

«Брат. Я вижу тебя постоянно в зале. Думаю, тебе пора прийти и потренироваться с братством», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Нурмагомедов и Дуров встречались на турнире UFC 321, который проходил в конце октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Хабиб анонсировал начало тренировочного лагеря своего троюродного брата Усмана Нурмагомедова.

Хабиб и Хасбик едят пиццу после боя Ислама Махачева:

