Павел Дуров ответил на предложение Хабиба Нурмагомедова

Павел Дуров ответил на предложение Хабиба Нурмагомедова
Комментарии

Российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера «Телеграм» Павел Дуров ответил на предложение «прийти и потренироваться с братством» от именитого российского бойца смешанных единоборств (ММА) бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Сообщи местоположение, брат», — написал в своём аккаунте в социальной сети Х Павел Дуров.

Ранее Нурмагомедов встречался с Дуровым на турнире UFC 321, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре этого года. Там спортсмен секундировал Икрама Алискерова и своего брата Умара.

Комментарии
