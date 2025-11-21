Скидки
«Это была лёгкая мишень для Ислама». Мухаммад — о бое Махачева и Маддалены

«Это была лёгкая мишень для Ислама». Мухаммад — о бое Махачева и Маддалены
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался о титульном бое Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены на UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Иногда Ислам ввязывается в рубку, ему хочется постоять в стойке и побить соперника. Но, думаю, команда хорошо справилась с тем, чтобы он придерживался плана. Он очень грамотно начал с лоу-киков по икрам. Думаю, это сыграло большую роль и сильно нарушило футворк Джека. Это была лёгкая мишень для Ислама, чтобы пройти в ноги и перевести его в партер. Но я знал: если бой перейдёт в партер, у Джека не будет никаких шансов подняться. Ислам невероятно хорош сверху и очень тяжёлый», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.

Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей в главном событии UFC 322, став первым российским чемпионом в полусреднем весе.

