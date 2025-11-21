Арман Царукян оказался тяжелее Дэна Хукера перед боем на турнире UFC в Катаре

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян и шестой номер рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландец Дэн Хукер успешно прошли процедуру официального взвешивания перед поединком, который возглавит турнир UFC Fight Night 265. Ивент пройдёт 22 ноября в Дохе (Катар).

Ахалкалакец показал на весах 70,76 кг, а Хукер — 70,31 кг.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

Хукеру 35 лет. В своём рекорде он имеет 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 12 поражений. Последний бой новозеландский атлет провёл на турнире UFC 305, который прошёл 17 августа 2024 года в Перте (Австралия). Его соперником был поляк Матеуш Гамрот. Дэн одержал победу раздельным решением судей.