«Если бы я был боссом». Арман Царукян составил идеальный кард для турнира UFC в Белом доме

Первый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Арман Царукян составил идеальный кард для турнира UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня 2026 года.

«Я бы хотел подраться с Илией Топурией за пояс UFC. Если бы я был боссом, то в главном бою вечера сделал бы противостояние между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом, в соглавном событии Чимаев — Поатан. Потом я против Топурии, затем Ислам Махачев — Шавкат Рахмонов и Волкановски — Двалишвили. Это был бы серьёзный кард», — сказал Царукян в видео, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

