Ковингтон: не ожидал победы Махачева. Снимаю шляпу перед Исламом

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон рассказал, что оказался удивлён победой россиянина Ислама Махачева в поединке с обладателем титула UFC в категории до 77 кг австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоялся 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). Махачев победил единогласным решением судей.

«Нет, я этого не ожидал. Мне казалось, что Делла Маддалена крупнее и сможет одолеть Махачева, но снимаю перед Исламом шляпу. Он реализовал свою стратегию [на поединок] и действительно контролировал ход боя на протяжении всех пяти раундов», — приводит слова Ковингтона портал MMA Fighting.