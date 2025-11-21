Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковингтон: не ожидал победы Махачева. Снимаю шляпу перед Исламом

Ковингтон: не ожидал победы Махачева. Снимаю шляпу перед Исламом
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон рассказал, что оказался удивлён победой россиянина Ислама Махачева в поединке с обладателем титула UFC в категории до 77 кг австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоялся 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). Махачев победил единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Нет, я этого не ожидал. Мне казалось, что Делла Маддалена крупнее и сможет одолеть Махачева, но снимаю перед Исламом шляпу. Он реализовал свою стратегию [на поединок] и действительно контролировал ход боя на протяжении всех пяти раундов», — приводит слова Ковингтона портал MMA Fighting.

Материалы по теме
«У нас самая сильная страна». Махачев — величайший российский боец в истории?
Опрос
«У нас самая сильная страна». Махачев — величайший российский боец в истории?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android