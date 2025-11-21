Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 265 в Катаре

Сегодня, 21 ноября, состоялась процедура официального взвешивания участников турнира UFC Fight Night 265, который пройдёт 22 ноября в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами церемонии.
Арман Царукян (70,8 кг) vs. Дэн Хукер (70,5 кг).
Иан Гарри (77,1 кг) vs. Белал Мухаммад (77,6 кг).
Алонзо Менифилд (93,4 кг) vs. Волкан Оздемир (93,4 кг).
Джек Херманссон (77,3 кг) vs. Мыктыбек Оролбай (77,1 кг).
Вальдо Кортес-Акоста (120,2 кг) vs. Шамиль Газиев (118,8 кг).
Кёдзи Хоригути (56,9 кг) vs. Тагир Уланбеков (56,9 кг).
Богдан Град (66,0 кг) vs. Люк Райли (66,0 кг).
Николас Далби (77,3 кг) vs. Сайгид Изагахмаев (77,1 кг).
Асу Алмабаев (56,9 кг) vs. Алекс Перес (57,2 кг).
Раффаэль Серкейра (92,5 кг) vs. Абдул-Рахман Яхьяев (93,0 кг).
Бекзат Алмахан (61,7 кг) vs. Александр Топурия (61,5 кг).
Райан Лодер (83,9 кг) vs. Исмаил Наурдиев (83,9 кг).
Нурулло Алиев (70,3 кг) vs. Шакем Рок (70,8 кг).
Марек Буйло (116,4 кг) vs. Дензел Фриман (117,9 кг).