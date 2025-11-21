Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 265 в Катаре

Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 265 в Катаре
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 ноября, состоялась процедура официального взвешивания участников турнира UFC Fight Night 265, который пройдёт 22 ноября в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами церемонии.

Арман Царукян (70,8 кг) vs. Дэн Хукер (70,5 кг).
Иан Гарри (77,1 кг) vs. Белал Мухаммад (77,6 кг).

Алонзо Менифилд (93,4 кг) vs. Волкан Оздемир (93,4 кг).
Джек Херманссон (77,3 кг) vs. Мыктыбек Оролбай (77,1 кг).

Вальдо Кортес-Акоста (120,2 кг) vs. Шамиль Газиев (118,8 кг).
Кёдзи Хоригути (56,9 кг) vs. Тагир Уланбеков (56,9 кг).

Богдан Град (66,0 кг) vs. Люк Райли (66,0 кг).
Николас Далби (77,3 кг) vs. Сайгид Изагахмаев (77,1 кг).

Асу Алмабаев (56,9 кг) vs. Алекс Перес (57,2 кг).
Раффаэль Серкейра (92,5 кг) vs. Абдул-Рахман Яхьяев (93,0 кг).

Бекзат Алмахан (61,7 кг) vs. Александр Топурия (61,5 кг).
Райан Лодер (83,9 кг) vs. Исмаил Наурдиев (83,9 кг).

Нурулло Алиев (70,3 кг) vs. Шакем Рок (70,8 кг).
Марек Буйло (116,4 кг) vs. Дензел Фриман (117,9 кг).

Материалы по теме
UFC Катар: Царукян возвращается спустя полтора года. Как сложится бой с Хукером? LIVE
Live
UFC Катар: Царукян возвращается спустя полтора года. Как сложится бой с Хукером? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android