Тренер Делла Маддалены: Махачев за счёт победы над Джеком закрепил за собой статус GOAT

Бен Викерс, являющийся тренером чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены, выразил уверенность в том, что россиянин Ислам Махачев закрепил за собой звание GOAT после того, как победил его подопечного. Бой между Исламом и Джеком состоялся на турнире UFC 322.

GOAT является сленговым выражением в английском языке, которое является аббревиатурой фразы Greatest of all time и переводится на русский язык, как «величайший всех времён».

«Я бы очень хотел похвалить Ислама за его выступление. Можно выставить себя идиотом, когда приходишь на подкаст и предсказываешь события, которые не сбываются. Я верил во всё, что говорил, и в этот раз это не сбылось. Но на протяжении 10 лет практически всё, что я говорил, сбывалось, и в этот раз я попал впросак. Они разработали мастерский план, и Ислам в совершенстве его реализовал. Поздравляю Ислама с тем, что он закрепил в своём наследии звание величайшего бойца в истории», – приводит слова Викерса аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.