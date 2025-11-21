Топурия и Пимблетт встретились друг с другом в Катаре и обменялись репликами

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт с непобеждённым чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией в Дохе (Катар).

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

Напомним, Пэдди Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед и пока не потерпел ни одного поражения в лиге.