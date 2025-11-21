«Сказали, что не хотят дела иметь с командой Фёдора». Немков — о переговорах с UFC

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе, а ныне боец PFL россиянин Вадим Немков рассказал, о том как проходили переговоры с представителями UFC насчёт возможного заключения контракта с ним.

«Сначала мы зашли через несколько человек. Нам просто-напросто сказали, что не хотят дела иметь с командой Фёдора [Емельяненко]. Потом мы нашли менеджера и зашли через него. Ему сказали: „Ладно, мы с ними будем работать, но напрямую контакта никакого не будет — ни с Фёдором, ни с бойцом. Только через менеджера — всё“, — приводит слова Немкова ТАСС.

Следующий бой Вадим проведёт 13 декабря на турнире PFL, который пройдёт в Леоне (Франция). Его соперником станет бразилец Ренан Феррейра.