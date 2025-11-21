Скидки
«Он искал выход из боя с Ганом». Джон Джонс заявил, что не верит в травму глаза Аспиналла

«Он искал выход из боя с Ганом». Джон Джонс заявил, что не верит в травму глаза Аспиналла
38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс поделился мнением о поведении англичанина Тома Аспиналла после того, как тот получил тычок в глаз в первом раунде в бою с французом Сирилем Ганом, который состоялся на турнире UFC 321. Аспиналл отказался продолжать поединок из-за нанесённого ущерба, после чего схватка была признана несостоявшейся.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

«Доктор сказал: «Кажется, с ним всё в порядке». Но Том ответил: «Нет, я не могу драться». Парень не пытался видеть, он этого не хотел. Глаз, который он прикрывал, казался тем, который не пострадал. Он просто знал, что на нём нарушили правило, и это был его выход [из боя]. Если мы всё ещё проведём бой, то это было бы круто. Если нет, то я не уверен, что этот поединок мне нужен. Особенно после его последнего выступления», — приводит слова Джонса аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

