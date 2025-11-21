Джон Джонс раскрыл, почему желает провести бой с Алексом Перейрой

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс рассказал, почему хотел бы провести поединок с обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Теперь вопрос стоит скорее о наследии, и это [бой с Перейрой] кажется более логичным. Вы будете драться с парнем, который впечатляет сейчас, но на которого всем будет наплевать через несколько лет? Или вы предпочтёте сразиться с тем, кого будет помнить во всём мире ещё очень долго?

Алекс особенный. В каком-то смысле он благословлён. Научить такой силе удара невозможно. Нельзя нанять пиарщика, который покажет, как стать таким же. Есть люди, за которых люди просто болеют. Они не понимают, почему любят их или ненавидят. В некоторых просто есть что-то такое, что заставляет обращать на них внимание.

Перейра, в буквальном смысле, иногда единственное, что говорит: «Шама». И люди кричат: «Шама!» Никто даже не понимает, что это значит, но в нём есть эта изюминка. Отчасти поэтому я хотел бы сразиться с Перейрой», — приводит слова Джонса портал MMAJunkie.