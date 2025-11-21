Скидки
Арман Царукян назвал величайшего бойца ММА в истории

Арман Царукян назвал величайшего бойца ММА в истории
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян назвал величайшего бойца смешанных единоборств в истории.

— Кто является величайшим бойцом ММА в истории?
— Джон Джонс сказал Царукян в интервью порталу TNT Sports.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

