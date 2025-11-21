Бенуа Сен-Дени намекнул, что хочет провести бой с Максом Холлоуэем

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени намекнул, что хочет в следующем бою провести поединок с обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем.

«Мне повезло выступать в лёгком весе. Бой с любым из топ-5 будет громким событием. Моя главная цель — завоевать пояс BMF и титул чемпиона UFC в лёгком весе. Два титула в одном дивизионе. Считаю, что это привилегия — выступать в этом жёстком дивизионе и бороться за два пояса», — приводит слова Сен-Дени портал Bloody Elbow.

Бенуа 29 лет. В профессиональном рекорде Сен-Дени 16 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.