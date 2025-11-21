Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев ответил, когда проведёт следующий бой в UFC

Хамзат Чимаев ответил, когда проведёт следующий бой в UFC
Комментарии

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, сообщил, когда планирует провести следующий поединок под эгидой североамериканской организации.

— Когда нам ждать твоё возвращение [в октагон]?
— Моё возвращение — после Рамадана. Сейчас у меня небольшая операция на ноге. Отойду от тренировок на пару недель, залечу рану. Итак, мы подготовимся после Рамадана. Кого бы мне ни дали, с тем я и столкнусь, — сказал Чимаев в интервью журналисту Адаму Зубайраеву.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде Хамзата 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.

Материалы по теме
Видео
Хамзат Чимаев наблюдает за сгонкой веса Армана Царукяна
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android