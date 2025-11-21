Результаты взвешивания участников турнира Ring IV. Дэвид Бенавидес тяжелее Энтони Ярда

В пятницу, 21 ноября, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялась церемония взвешивания участников крупного боксёрского турнира Ring IV, который состоится 22 ноября. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Церемония взвешивания Ring IV:

Дэвид Бенавидес (79,6 кг) — Энтони Ярд (78,88 кг);

Брайан Норман (66,29 кг) — Девин Хейни (66,5 кг);

Джесси Родригес (51,98 кг) — Фернандо Мартинес (51,32 кг);

Абдулла Мейсон (60,78 кг) — Сэм Ноукс (61,19 кг).

Бенавидес обладает непобедимой серией боёв — 30-0 (24 КО). Сейчас он владеет титулом WBC в полутяжёлом дивизионе. Поединок с Ярдом станет для него первой защитой пояса.