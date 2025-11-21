Хабиб Нурмагомедов: последние три месяца были нелёгкими

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о работе над подготовкой новоиспечённого двойного чемпиона промоушена Ислама Махачева к титульному бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Последние три месяца были нелёгкими», — написал на своей странице в социальных сетях Хабиб Нурмагомедов.

Ислам выиграл титул в полусреднем весе единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45). Это был его первый поединок в этом дивизионе. Эта победа стала для российского бойца шестой подряд в титульных поединках. Его серия началась с 22 октября 2022 года.

Напомним, Нурмагомедов провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.