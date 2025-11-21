Скидки
Трансформация «Мэдисон Сквер Гарден», где за 4 дня прошли мероприятия НХЛ, НБА, UFC и WWE

В социальных сетях появился видеоролик с легендарной арены «Мэдисон Сквер Гарден», которая за четыре дня пережила несколько трансформаций из-за проведения на ней различных мероприятий, включая матчи НХЛ, НБА, поединки промоушенов UFC и WWE.

Арена «Мэдисон Сквер Гарден» располагается в Нью-Йорке, США. В период с 14 по 17 ноября состоялись следующие события:

14 ноября (в ночь на 15-е число мск) свой домашний матч провёл баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» с «Майами Хит» (140:132);

15 ноября (в ночь на 16-е число мск) состоялся крупный номерной турнир UFC 322, в рамках которого россиянин Ислам Махачев одолел австралийца Джека Делла Маддалену и стал двойным чемпионом;

16 ноября (в ночь на 17-е число мск) «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграл в НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (1:2);

17 ноября состоялось реслинг-шоу WWE Raw, где легендарный Джон Сина в последний раз выступил в рамках этого еженедельника. До завершения карьеры Сине осталось провести два поединка.

