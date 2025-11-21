«Это что за беспорядок?» Хабиб провёл рум-тур по комнате Хасбика в отеле

37-летний российский прославленный боец и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в социальных сетях видеоролик, на котором он провёл рум-тур по номеру в отеле, в котором остановился популярный блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик).

«Показывай. Это что за беспорядок? Ты что сделал, а? За собой же надо хоть что-то убирать. Это что такое, Хасбик?» — отреагировал на беспорядок в комнате Нурмагомедов.

Хасбулле Магомедову 23 года. Уроженец Дагестана стал популярным в 2020 году после серии роликов в сети Интернет. В 2022 году стал амбассадором американского бойцовского промоушена UFC.

Вместе с Нурмагомедовым Хасбик присутствовал на турнире UFC 322, на котором свой титул в полусреднем весе завоевал Ислам Махачев.