Изагахмаев и Уланбеков провели битвы взглядов перед боями на UFC Fight Night 265

Российские бойцы смешанных единоборств Сайгид Изагахмаев и 12-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Тагир Уланбеков провели битвы взглядов перед поединками на турнире UFC Fight Night 265.

Напомним, Изагахмаев проведёт бой с представителем Дании Николасом Далби, а Уланбекову будет противостоять бывший чемпион Rizin и Bellator в категории до 57 кг японец Кёдзи Хоригути.

Права на видео принадлежат UFC. посмотреть ролики можно в телеграм-канале UFC Eurasia.

Изагахмаев дебютировал в ММА в 2013 году. С тех пор спортсмен провёл 24 поединка, одержав в них 22 победы, четыре из которых нокаутом, 12 приёмами и шесть решением судей, потерпел всего два поражения. Свой последний бой по правилам ММА он провёл в ноябре 2022 года на турнире ONE 163, где в первом раунде нокаутировал опытного японского бойца Синью Аоки.

Что касается Далби, на его счету 23 победы, шесть поражений и одна ничья. Далби идёт на серии из двух поражений.

Тагиру 34 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств российский атлет выступает с июля 2013 года. В рекорде Уланбекова 17 побед и два поражения.

Кёдзи также 34 года. На профессиональном уровне японский атлет выступает с мая 2010 года. В рекорде Хоригути 34 победы и пять поражений.