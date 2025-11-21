Видео: Арман Царукян на глазах Илии Топурии боднул Дэна Хукера на битве взглядов в UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян во время битвы взглядов после церемонии взвешивания в Катаре боднул головой своего оппонента 35-летнего новозеландца Дэна Хукера.

Права на видео принадлежат UFC. Оно доступно в телеграм-канале UFC Евразия

После того как российский атлет сошёл с весов и подошёл к Хукеру, Дэн сначала сделал лёгкий наскок в сторону Армана, на что Царукян ответил. Всё это время позади Хукера стоял действующий чемпион в лёгком весе Илия Топурия.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.