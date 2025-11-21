Белал Мухаммад провёл битву взглядов с Ианом Гарри перед UFC Fight Night 265

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад провёл битву взглядов в преддверии поединка с ирландцем Ианом Гарри на турнире UFC, который пройдёт 22 ноября в Катаре.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Eurasia.

Напомним, Белалу 37 лет. На профессиональном уровне Мухаммад выступает с августа 2012 года, а в UFC он перешёл в июле 2016 года. В его рекорде 24 победы, четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Иану 27 лет. В качестве профессионального бойца ММА Гарри выступает с февраля 2019 года. В UFC представитель Ирландии перешёл в ноябре 2021 года. В его рекорде 16 побед и одно поражение.