«Собираюсь получить титульный бой». Царукян пообещал нокаутировать Хукера

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян обратился к фанатам в преддверии титульного поединка с 35-летним новозеландцем Дэном Хукером.

«Собираюсь продемонстрировать завтра отличный нокаут и получить свой титульный бой», — сказал Царукян после церемонии взвешивания.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.