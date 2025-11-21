«Раз на раз можем». Чимаев ответил, будет ли конфликт между Царукяном и Топурией в Катаре

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, высказался о возможной конфронтации между Арманом Царукяном и Илией Топурией на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.

— Сейчас здесь Илия Топурия, ты вот приехал, также Арман. И все гадают — встретится вот там Арман с Илией, что-то будет или нет. Твоё появление может предотвратить какое-то недопонимание?

— Что-то будет — раз на раз можем (улыбается). Мы будем бить всех лишних и остальных, они [Арман и Илия] будут бить друг друга. Но нет, не думаю, что что-то… Надеюсь, ничего такого не случится. Это спорт, нам нужен такой хайп, нужны громкие бои, поэтому они работают в правильную сторону, продвигают свой бой, если он в будущем случится, — сказал Чимаев на YouTube-канале adam zubayraev.