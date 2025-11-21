Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Раз на раз можем». Чимаев ответил, будет ли конфликт между Царукяном и Топурией в Катаре

«Раз на раз можем». Чимаев ответил, будет ли конфликт между Царукяном и Топурией в Катаре
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, высказался о возможной конфронтации между Арманом Царукяном и Илией Топурией на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
23 ноября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

— Сейчас здесь Илия Топурия, ты вот приехал, также Арман. И все гадают — встретится вот там Арман с Илией, что-то будет или нет. Твоё появление может предотвратить какое-то недопонимание?
— Что-то будет — раз на раз можем (улыбается). Мы будем бить всех лишних и остальных, они [Арман и Илия] будут бить друг друга. Но нет, не думаю, что что-то… Надеюсь, ничего такого не случится. Это спорт, нам нужен такой хайп, нужны громкие бои, поэтому они работают в правильную сторону, продвигают свой бой, если он в будущем случится, — сказал Чимаев на YouTube-канале adam zubayraev.

Материалы по теме
UFC Катар: претендентский бой Царукяна, поединок брата Топурии и россияне в карде. LIVE
Live
UFC Катар: претендентский бой Царукяна, поединок брата Топурии и россияне в карде. LIVE
Материалы по теме
Видео: Арман Царукян на глазах Илии Топурии боднул Дэна Хукера на битве взглядов в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android