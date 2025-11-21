Скидки
«Готов в любое время и в любом месте». Мурзаканов обратился к Прохазке

Непобеждённый седьмой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Азамат Мурзаканов вновь заявил о желании провести поединок с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 93 кг чехом Иржи Прохазкой.

«Иржи, Иржи, где ты… Я готов в любое время и в любом месте», — написал в соцсетях Мурзаканов.

Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения. В последнем бою Азамат победил техническим нокаутом в первом раунде австрийского бойца Александара Ракича.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 320, Прохазка победил техническим нокаутом американца Халила Раунтри.

