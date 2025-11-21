Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В PFL объявили о титульном поединке двух непобеждённых россиян — Курамагомедова и Мусаева

В PFL объявили о титульном поединке двух непобеждённых россиян — Курамагомедова и Мусаева
Комментарии

Пресс-служба промоушена Professional Fighters League (PFL) объявила о назначении поединка между двумя непобеждёнными россиянами — 29-летним махачкалинцем Рамазаном Курамагомедовым и 31-летним уроженцем Кизляра Шамилем Мусаевым.

Поединок двух россиян за титул чемпиона мира PFL в полусреднем весе состоится 7 февраля 2026 года на «Кока-Кола Арена» в Дубае, ОАЭ. Их бой станет соглавным.

На счету Рамазана 13 выигранных поединков в профессиональной карьере в ММА, из которых он в восьми одержал досрочные победы (две нокаутом и шесть сабмишенами), а также пять судейским решением.

У Шамиля — 19 побед (12 КО/ТКО, две сабмишеном и пять судейским решением).

Материалы по теме
Конфликт с PFL и величие Махачева в UFC. Разговор с Вадимом Немковым
Эксклюзив
Конфликт с PFL и величие Махачева в UFC. Разговор с Вадимом Немковым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android