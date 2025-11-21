В PFL объявили о титульном поединке двух непобеждённых россиян — Курамагомедова и Мусаева

Пресс-служба промоушена Professional Fighters League (PFL) объявила о назначении поединка между двумя непобеждёнными россиянами — 29-летним махачкалинцем Рамазаном Курамагомедовым и 31-летним уроженцем Кизляра Шамилем Мусаевым.

Поединок двух россиян за титул чемпиона мира PFL в полусреднем весе состоится 7 февраля 2026 года на «Кока-Кола Арена» в Дубае, ОАЭ. Их бой станет соглавным.

На счету Рамазана 13 выигранных поединков в профессиональной карьере в ММА, из которых он в восьми одержал досрочные победы (две нокаутом и шесть сабмишенами), а также пять судейским решением.

У Шамиля — 19 побед (12 КО/ТКО, две сабмишеном и пять судейским решением).