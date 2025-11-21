Дана Уайт признался, что у Хасбика есть контракт с UFC

Президент промоушена UFC Дана Уайт высказался о работе с блогером Хасбиком (Хасбуллой Магомедовым).

Уайт. В этом вопросе вы могли бы обратиться к Хасбулле.

Гудман. О, у него есть должность в вашем офисе?

Дана. На самом деле, есть.

Гудман. Что за должность?

Дана. У него с нами лицензионное соглашение.

Гудман. Значит, ему платят, потому что он так хорошо раскручивает вас, ребята?

Дана. Да, да. Ну, ты знаешь, он хочет приходить на все бои, особенно когда Хабиб дрался, Ислам или Умар. Он большой поклонник всех этих парней. Поэтому мне нравится иметь возможность не только приглашать его на эти мероприятия, но и заботиться о нём и его комфорте, — приводит Гудман слова Уайта в социальной сети Х.