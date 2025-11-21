Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт признался, что у Хасбика есть контракт с UFC

Дана Уайт признался, что у Хасбика есть контракт с UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Президент промоушена UFC Дана Уайт высказался о работе с блогером Хасбиком (Хасбуллой Магомедовым).

Уайт. В этом вопросе вы могли бы обратиться к Хасбулле.
Гудман. О, у него есть должность в вашем офисе?
Дана. На самом деле, есть.
Гудман. Что за должность?
Дана. У него с нами лицензионное соглашение.
Гудман. Значит, ему платят, потому что он так хорошо раскручивает вас, ребята?
Дана. Да, да. Ну, ты знаешь, он хочет приходить на все бои, особенно когда Хабиб дрался, Ислам или Умар. Он большой поклонник всех этих парней. Поэтому мне нравится иметь возможность не только приглашать его на эти мероприятия, но и заботиться о нём и его комфорте, — приводит Гудман слова Уайта в социальной сети Х.

Материалы по теме
Видео
«Это что за беспорядок?» Хабиб провёл рум-тур по комнате Хасбика в отеле
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android