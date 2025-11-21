Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Сделаю самый большой подарок». Хабиб снял ролик с папахой, упомянув «Телеграм»

«Сделаю самый большой подарок». Хабиб снял ролик с папахой, упомянув «Телеграм»
Аудио-версия:
Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях оставил загадочный анонс, упомянув в нём папаху и добавив в видео значок «Телеграма».

«Некоторые подарки не просто ценны. Они несут в себе смысл. Папаха никогда не была просто шляпой. Завтра я сделаю тебе свой самый большой подарок», — написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Вероятно, Хабиб намекает на основателя «Телеграма» Павла Дурова, которому вчера предложил «потренироваться с братством». В ответ предприниматель попросил скинуть координаты.

Нурмагомедов провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.

Материалы по теме
Павел Дуров ответил на предложение Хабиба Нурмагомедова
Материалы по теме
Главный бой UFC 322 прошёл в зале. Команда Хабиба побила друга Макгрегора
Главный бой UFC 322 прошёл в зале. Команда Хабиба побила друга Макгрегора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android