«Сделаю самый большой подарок». Хабиб снял ролик с папахой, упомянув «Телеграм»

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях оставил загадочный анонс, упомянув в нём папаху и добавив в видео значок «Телеграма».

«Некоторые подарки не просто ценны. Они несут в себе смысл. Папаха никогда не была просто шляпой. Завтра я сделаю тебе свой самый большой подарок», — написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Вероятно, Хабиб намекает на основателя «Телеграма» Павла Дурова, которому вчера предложил «потренироваться с братством». В ответ предприниматель попросил скинуть координаты.

Нурмагомедов провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.