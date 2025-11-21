Скидки
Первая битва взглядов Джейка Пола и Энтони Джошуа перед очным поединком
В Майами, штат Флорида, состоялась первая битва взглядов между 14-й номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом и бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.

Права на видео принадлежат Netflix.

Энтони Джошуа на данный момент 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, а также четыре поражения.

Джейку Полу 28 лет. В его профессиональном рекорде 12 побед и одно поражение. В своём последнем поединке он единогласным судейским решением победил легендарного Майка Тайсона.

Поединок между двумя боксёрами состоится 19 декабря 2025 года в Майами.

