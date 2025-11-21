Скидки
Джейк Пол пообещал нокаутировать Джошуа и подраться с Тайсоном Фьюри

Американский видеоблогер Джейк Пол высказался о предстоящем поединке с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа. Их бой состоится 20 декабря в Майами (США).

«Это будет самый большой апсет в истории бокса», — написал Джейк Пол на своей странице в социальных сетях.

«Нокаутирую этого парня, а в следующем году у нас будет бой с Тайсоном Фьюри», — добавил Пол на пресс-конференции.

Джейку Полу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. Всего на его счету 12 побед и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Пол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Комментарии
