UFC Fight Night 265: полный кард участников, список бойцов

В субботу, 22 ноября, в Дохе, Катар, состоится турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC Fight Night 265, в главном бою которого российский атлет армянского происхождения Арман Царукян сразится с новозеландцем Дэном Хукером. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом шоу.
UFC Fight Night 265. Кард шоу:
Марек Буйло — Дензел Фриман;
Николас Далби — Сайгид Изагахмаев;
Нурулло Алиев — Шакем Рок;
Исмаил Наурдиев — Райан Лодер;
Бекзат Алмахан — Александр Топурия;
Тагир Уланбеков — Кёдзи Хоригути;
Абдул-Рахман Яхьяев — Раффаэль Серкейра;
Богдан Град — Люк Райли;
Алекс Перес — Асу Алмабаев;
Вальдо Кортес-Акоста — Шамиль Газиев;
Джек Херманссон — Мыктыбек Оролбай;
Волкан Оздемир — Алонзо Менифилд;
Белал Мухаммад — Иан Гарри;
Арман Царукян — Дэн Хукер.