UFC Fight Night 265: полный кард участников, список бойцов

В субботу, 22 ноября, в Дохе, Катар, состоится турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC Fight Night 265, в главном бою которого российский атлет армянского происхождения Арман Царукян сразится с новозеландцем Дэном Хукером. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом шоу.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

UFC Fight Night 265. Кард шоу:

Марек Буйло — Дензел Фриман;
Николас Далби — Сайгид Изагахмаев;
Нурулло Алиев — Шакем Рок;
Исмаил Наурдиев — Райан Лодер;
Бекзат Алмахан — Александр Топурия;
Тагир Уланбеков — Кёдзи Хоригути;
Абдул-Рахман Яхьяев — Раффаэль Серкейра;
Богдан Град — Люк Райли;
Алекс Перес — Асу Алмабаев;
Вальдо Кортес-Акоста — Шамиль Газиев;
Джек Херманссон — Мыктыбек Оролбай;
Волкан Оздемир — Алонзо Менифилд;
Белал Мухаммад — Иан Гарри;
Арман Царукян — Дэн Хукер.

