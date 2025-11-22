Скидки
Арман Царукян — Дэн Хукер: где смотреть бой, на каком канале

Арман Царукян — Дэн Хукер: где смотреть бой, на каком канале
В субботу, 22 ноября, в Дохе, Катар, состоится турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC Fight Night 265, в главном бою которого в лёгком весе российский атлет армянского происхождения Арман Царукян сразится с новозеландцем Дэном Хукером.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

Трансляция турнира будет доступна в сервисе Okko, на телеканале «Матч ТВ» и в официальном сервисе UFC Fight Pass.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, он сразился с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

Арман Царукян — Дэн Хукер: Топурия в ожидании! Арман Царукян — Дэн Хукер: Топурия в ожидании!
