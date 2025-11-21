Скидки
«Растопчу его». Энтони Джошуа — о предстоящем поединке с Джейком Полом

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа высказался о предстоящем поединке с американским видеоблогером Джейком Полом. Бой состоится 20 декабря в Майами (США).

«Я здесь по работе, не чтобы обо мне вновь начали говорить, а чтобы сразиться с Джейком Полом. Я не боюсь трудностей, мне нужно много работать. Приехал сюда, чтобы выполнить свою работу.

Если быть честным, разобью ему лицо, сломаю его тело, растопчу его. Не собираюсь пытаться нокаутировать Джейка за 10 секунд или восемь раундов. Я здесь, чтобы сделать свою работу. Хочу нанести ему серьёзный урон на ринге», — приводит слова Джошуа The Sun.


Энтони Джошуа на данный момент 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, а также четыре поражения.

