Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов казахстанец Геннадий Головкин станет президентом организации World Boxing, поскольку оказался единственным допущенным кандидатом. Выборы состоятся в воскресенье, 23 ноября.

«Будучи любителем, я с гордостью завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, представляя не только Казахстан, но и ценности честной игры и дисциплины, которые определяют олимпийский бокс. Как профессионал я стал многократным чемпионом мира, известен своей честностью, уважением и приверженностью чистым соревнованиям. Я привержен укреплению управления, обеспечению финансовой прозрачности, разработке технологий, гарантирующих справедливое судейство, и расширению возможностей для мужчин и женщин в каждом регионе мира», — приводит слова Головкина издание The Guardian.