Геннадий Головкин станет президентом организации World Boxing

Геннадий Головкин станет президентом организации World Boxing
Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов казахстанец Геннадий Головкин станет президентом организации World Boxing, поскольку оказался единственным допущенным кандидатом. Выборы состоятся в воскресенье, 23 ноября.

«Будучи любителем, я с гордостью завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, представляя не только Казахстан, но и ценности честной игры и дисциплины, которые определяют олимпийский бокс. Как профессионал я стал многократным чемпионом мира, известен своей честностью, уважением и приверженностью чистым соревнованиям. Я привержен укреплению управления, обеспечению финансовой прозрачности, разработке технологий, гарантирующих справедливое судейство, и расширению возможностей для мужчин и женщин в каждом регионе мира», — приводит слова Головкина издание The Guardian.

