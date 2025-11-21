Скидки
Геннадий Головкин ответил, вернётся ли на ринг после вступления в должность президента WB

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов казахстанец Геннадий Головкин, который в ближайшее время возглавит организацию World Boxing, ответил, вернётся ли на ринг для проведения боя.

«Если моя кандидатура будет одобрена, это можно считать официальным объявлением о завершении карьеры боксёра. Хотя… Возможность вернуться на ринг будет всегда, новый бой не исключён», — приводит слова Головкина издание BBC.

Свой последний поединок Геннадий провёл 17 сентября 2022 года, где сразился со звёздным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Бой за титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO, IBF, The Ring во втором среднем весе (до 76,2 кг) продлился все 12 раундов и закончился поражением Головкина судейским решением.

