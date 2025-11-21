Скидки
Джошуа готовился к бою с Джейком Полом с командой Александра Усика

Джошуа готовился к бою с Джейком Полом с командой Александра Усика
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа сообщил, что готовился к поединку с американским видеоблогером Джейком Полом в тренировочном лагере украинского боксёра, чемпиона мира Александра Усика.

«Меня пригласили тренироваться с командой Усика. Мы хорошо потренировались. Он один из лучших в мире. Понять, как многого добился человек, было просто феноменально. Это замечательный опыт, но и очень сложный», — приводит слова Джошуа ESPN.

Бой Джошуа и Пола состоится 20 декабря в Майами (США).

Энтони Джошуа на данный момент 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, а также четыре поражения.

